В Карелии наказали предпринимателя за рекламные листовки на домах Казани

Арбитражный суд Карелии обязал предпринимателя из Петрозаводска прекратить распространение извещений о поверке счетчиков в многоквартирных домах Казани. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Татарстану.

Рекламные листовки со ссылкой на федеральный закон и постановление правительства России раскладывались по почтовым ящикам под видом квитанции государственного учреждения.

В извещении жильцам сообщали, что с 1 января 2021 года возобновляется поверка приборов учета воды. Затем их предупреждали, что срок поверки истек и приборы должны пройти обязательную поверку, без которой их признают непригодными. Жильцам предлагали обратиться в «Центр Метрологии ЖКХ».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Под сомнение поступившие квитанции поставили сами жильцы, решившие, что указанная в извещении необходимость вызова контролера вводит в заблуждение относительно того, насколько достоверна распространяемая информация.

Татарстанское УФАС России выяснило, что телефон, по которому требовалось позвонить, был закреплен за ИП Калачевым из Петрозаводска. Нарушение закона со стороны предпринимателя фиксировали еще с 2020 года.

Ему неоднократно выносили предписания о прекращении распространения листовок в домах Казани. За их неисполнение предприниматель неоднократно привлекался к административной ответственности.

С иском о понуждении бизнесмена исполнить вынесенные антимонопольным органом предписания Татарстанское УФАС России обратилось в Арбитражный суд Республики Карелия, где требования ведомства поддержали.

О компании, в ультимативной форме требующей воспользоваться ее услугами, «Реальное время» рассказывало еще в прошлом году. Тогда выяснилось, что предприниматель проходит по шести арбитражным делам, и в каждом бизнесмен пытался оспорить постановления региональных УФАС России, согласно которым его уже признавали нарушившим рекламное законодательство за точно такую же схему работы по поверке счетчиков в разных городах России.



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Татьяна Леухина