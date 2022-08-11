РФС утвердил систему проведения Кубка России — ее позаимствовали у киберспорта
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило формат проведения Кубка России сезона 2022/23 с использованием системы double elimination. Об этом сообщается на сайте организации.
Новая структура турнира предполагает новые возможности для получения доходов. В ближайшее время объявят структуру титульного спонсорства и вещания турнира в предстоящих сезонах.
Формат double elimination — турнирная система с выбыванием после двух поражений, которая используется в киберспорте.
В конце июня РФС одобрил возвращение Футбольной национальной лиге исторического названия. ФНЛ будет называться Первой лигой начиная с сезона 2022/23.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым