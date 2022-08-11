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РФС утвердил систему проведения Кубка России — ее позаимствовали у киберспорта

20:41, 11.08.2022
РФС утвердил систему проведения Кубка России — ее позаимствовали у киберспорта
Фото: pxhere.com

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило формат проведения Кубка России сезона 2022/23 с использованием системы double elimination. Об этом сообщается на сайте организации.

Новая структура турнира предполагает новые возможности для получения доходов. В ближайшее время объявят структуру титульного спонсорства и вещания турнира в предстоящих сезонах.

Формат double elimination — турнирная система с выбыванием после двух поражений, которая используется в киберспорте.

В конце июня РФС одобрил возвращение Футбольной национальной лиге исторического названия. ФНЛ будет называться Первой лигой начиная с сезона 2022/23.

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Татьяна Леухина
СпортФутбол

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