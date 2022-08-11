Казанцы требуют у «дочки» индийской нефтегазовой корпорации 1,1 миллиарда рублей

Как стало известно «Реальному времени», казанское научно-производственное предприятие «ГКС» подало иск к нефтегазодобывающему предприятию «Норд Империал» группы компаний Imperial Energy (входит в индийскую государственную корпорации ONGC Videsh Limited (OVL). Сумма требований казанцев — 1,1 млрд рублей, иск принят к производству Арбитражным судом Томской области.

ООО «Норд Империал» задолжало казанцам эту сумму по договору подряда от 13 июня 2017 года. Кроме этой суммы, НПП «ГКС» требует более 655 тысяч неустойки и проценты в 1,7 млн рублей.

Предприятие «Норд Империал» разрабатывает три нефтяных месторождения в Сибири. По большей части осваивает северную и западную части Томской области.

Фото: imperialenergy.com

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка «Норд Империала» по итогам прошлого года составила 4 млрд рублей, чистая прибыль — 9 млрд. Предприятие входит в Группу компаний Imperial Energy, которая была основана в 2004 году и принадлежит Министерству нефти и природного газа правительства Индии. Под ее контролем также нефтегазодобывающие предприятие ООО «Альянснефтегаз» и сервисные компании — ООО «Рус Империал Груп» и ООО «Империал Фрак Сервис».



Imperial Energy — дочерняя компания крупнейшей индийской государственной нефтегазовой корпорации Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC), которая владеет 20% долей в СРП-проекте «Сахалин-1». ONGC основана правительством Индии в 1956 году, ему принадлежит почти 70% акций.

Взаимные судебные претензии

Научно-производственное предприятие «ГКС» — казанская инжиниринговая компания, основанная в 2006-м на базе технопарка «Идея». Imperial Energy указана как один из ее заказчиков, наряду с ЛУКОЙЛом, «Транснефтью», американо-австралийской инжиниринговой компанией WorleyParsons Limited.

У НПП «ГКС» это уже не первая судебная тяжба с индийскими партнерами. Ранее казанцы пытались взыскать с «Норд Империал» 10,5 млн рублей неосновательного обогащения и $269 тысяч, а также проценты за пользование чужими средствами с 25 сентября 2018 года по 23 августа 2021-го в размере более 1,8 млн рублей и почти $31 тысячи.

Фото: nppgks.com (головной офис НПП «ГКС» в Казани)

В свою очередь «Норд Империал» подал встречный иск к казанцам. Предприятие требует 576,5 тысячи рублей в возмещение затрат на электроэнергию и 215,6 тысячи рублей задолженности по оплате транспортных услуг. Однако судебное разбирательство отложили на конец августа.

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Татьяна Демина