В Казани утвердили проект под строительство новой дороги в Приволжском районе
В Казани утвержден проект планировки территории под строительство новой автомобильной дороги от улицы Баки Урманче до улицы Братьев Батталовых, такое постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.
Согласно документам, дорога будет проходить по улицам Уныш и Рауиса Гареева. Она начнется на перекрестке с улицей Баки Урманче и закончится на перекрестке с улицей Братьев Батталовых.
Протяженность дороги составит 1,6 км. Рассчитывается, что ехать по ней можно будет со скоростью 70 км/ч. В характеристиках значится велосипедная дорожка.
Тендер на разработку проекта был опубликован на сайте госзакупок в апреле 2021 года. Стоимость проекта была заявлена в размере 25 млн рублей. В документации было указано, что строительство тротуара и велодорожек предусмотрят на протяжении всего проектируемого проекта.
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Хорошее дело.