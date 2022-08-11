В Казани утвердили проект под строительство новой дороги в Приволжском районе

Фото: Олег Тихонов

В Казани утвержден проект планировки территории под строительство новой автомобильной дороги от улицы Баки Урманче до улицы Братьев Батталовых, такое постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.



Согласно документам, дорога будет проходить по улицам Уныш и Рауиса Гареева. Она начнется на перекрестке с улицей Баки Урманче и закончится на перекрестке с улицей Братьев Батталовых.

Протяженность дороги составит 1,6 км. Рассчитывается, что ехать по ней можно будет со скоростью 70 км/ч. В характеристиках значится велосипедная дорожка.

Фото: сборник документов мэрии / проект планировки территории

Тендер на разработку проекта был опубликован на сайте госзакупок в апреле 2021 года. Стоимость проекта была заявлена в размере 25 млн рублей. В документации было указано, что строительство тротуара и велодорожек предусмотрят на протяжении всего проектируемого проекта.



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Маргарита Головатенко