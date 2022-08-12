В Татарстане выросли продажи машин-«трехлеток» с пробегом

Во втором квартале 2022 года продажи автомобилей с пробегом до 3 лет в Татарстане выросли на 2,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Средняя стоимость такой машины составила 1,5 миллиона рублей, говорится в исследовании «Авито Авто» (есть в распоряжении «Реального времени»).

В рейтинге самых продаваемых автомобилей-«трехлеток» с пробегом первое место в Татарстане заняла Lada Granta. На нее пришлось 9,57% от числа общих продаж машин этого сегмента. Цена — менее 700 тысяч.

Чуть реже во втором квартале татарстанцы покупали Lada Vesta. Ее средняя стоимость достигает почти миллиона рублей. На долю этой модели пришлось 5,67% от общих продаж.

Фото: Максим Платонов

На третьем месте оказалась Hyundai Solaris со средней ценой 1,35 миллиона и долей продаж 5,63%. Также в пятерку лидеров вошли Kia Rio (4,36%) и Volkswagen Polo (4,32%). Их цена варьируется от 1,2 до 1,35 миллиона рублей.

В России продажи автомобилей с пробегом возрастом до 3 лет также выросли. Во втором квартале они увеличились на 1,6% по сравнению с первым. По стране средняя стоимость таких машин составила почти 1,7 миллиона рублей.

— Трехлетние автомобили с пробегом многие покупатели рассматривают как прямую альтернативу новым: эти авто обладают всеми современными характеристиками, часто имеют небольшой пробег и на них еще действует гарантия от производителя. Благодаря этому, продажи трехлетних автомобилей увеличились, — отметили эксперты.

Также в этом году россияне стали чаще покупать подержанные корейские и японские машины. В июле доля выдач кредитов на такие машины выросла на 14% и составила 58% в общем объеме выдач.

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Елизавета Пуншева