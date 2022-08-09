Исследование: в России стали чаще покупать подержанные японские и корейские авто в кредит

Россияне в этом году стали заметно чаще брать кредиты на покупку автомобилей японских и корейских марок. Об этом говорится в исследовании банка «Зенит».

В июле текущего года доля выдач кредитов на такие машины выросла на 14% и составила 58% в общем объеме выдач.

Фото: wikimedia.org

Возраст автомобилей увеличился до 6 лет, а средний размер автокредита вырос на 20%, до 1,2 миллиона рублей. В прошлом году чаще всего кредит на подержанные машины брали на срок от 3 до 5 лет, в 2022 году — от 5 до 6 лет.

Исследователи отмечают, что клиенты стали чаще обращать внимание на китайских производителей: доля таких автокредитов в общем объеме выдач выросла на 24%, пишет «РИА Новости».

Ранее исследование показало, что в России стали чаще предлагать услугу по ввозу автомобилей из-за рубежа. В Казани количество объявлений о продаже авто с пробегом из-за границы на «Авито Авто» в апреле — мае 2022 года в Казани выросло на 117,65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Татьяна Леухина