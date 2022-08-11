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В Татарстане зарегистрировали 82 новых случая заражения COVID-19

11:04, 11.08.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировали 82 новых случая заражения COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 82 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 154 534 случая COVID-19, за сутки госпитализировали 56 человек.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в Татарстане выздоровели восемь человек. Так, общее число выписанных пациентов в регионе достигло 150 533 человек.

Умерли за весь период 1 997 заболевших. За сутки летальных случаев от заражения инфекцией не выявили.

Фото: realnoevremya.ru

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 в Татарстане, России и мире читайте в подборке интернет-газеты.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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