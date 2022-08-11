В Татарстане зарегистрировали 82 новых случая заражения COVID-19

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 82 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 154 534 случая COVID-19, за сутки госпитализировали 56 человек.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в Татарстане выздоровели восемь человек. Так, общее число выписанных пациентов в регионе достигло 150 533 человек.

Умерли за весь период 1 997 заболевших. За сутки летальных случаев от заражения инфекцией не выявили.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко