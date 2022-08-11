В августе и сентябре из Казани назначат дополнительные поезда на юг России

В августе и сентябре Казань с Анапой, Адлером и Кисловодском свяжут дополнительные поезда. Количество отправлений увеличили из-за повышенного спроса на поездки в курортные города.

Из Казани в Анапу дополнительный поезд №583 назначат 12, 18, 20, 23 и 28 августа, а также 2, 7, 12 сентября. Время отправления из столицы Татарстана — 11:26 с прибытием в курортный город в 11:10 через день.

Обратно из Анапы можно будет отправиться поездом №584 14, 20, 22, 25 и 30 августа, а также 4, 9, 14 сентября. Отправка — в 15:05, прибытие в Казань — через день в 15:48.

Из Казани в Адлер добавили поезд №491 на 20, 22, 24, 26 и 28 сентября. Отправление запланировано на 7:08, прибытие — на 6:14 через день.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Обратные рейсы из Адлера в Казань назначены на 22, 24, 28 и 30 сентября. Со станции в Адлере поезд №492 будет отправляться в 8:59 с прибытием в столицу Татарстана через день в 9:33.

Казань и Кисловодск свяжет дополнительный рейс, запланированный на 25 августа. Из столицы республики поезд №587 отправится в 17:03, а прибудет в курортный город через день в 13:28. Из Кисловодска в Казань поезд №588 будет отправляться 27 августа в 22:01, прибытие в столицу Татарстана запланировано через день на 19:12, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».



На следующей неделе в Татарстане изменится порядок курсирования пригородных поездов. Так, с 12 августа сокращается маршрут следования пригородного поезда №6351 сообщением Казань — Канаш.



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Татьяна Леухина