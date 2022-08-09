В Татарстане меняется порядок курсирования пяти пригородных поездов
В Татарстане меняется порядок курсирования пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба пассажирской компании ОАО «Содружество».
С 12 августа сокращается маршрут следования пригородного поезда №6351 сообщением Казань — Канаш. На участке Казань — Свияжск поезд отменяется и будет следовать сообщением Свияжск — Канаш действующим расписанием (4:57 — 6:43).
Также из расписания выведут пригородный поезд №6308 сообщением Свияжск — Казань (18:03—19:22).
Изменится расписание следующих пригородных поездов:
- с 11 августа поезд №6360 сообщением Канаш — Казань будет отправляться со станции Канаш в 17:30, прибытие в Казань в 20:28;
- с 12 августа поезд №6366 сообщением Албаба — Казань будет отправляться со станции Албаба в 17:00, прибытие в Казань 19:02;
- с 12 августа поезд №6480 сообщением Паратск — Бирюли будет отправляться со станции Паратск в 16:57, прибытие в Бирюли в 18:47.
С 8 августа по техническим причинам изменилось расписание пригородного поезда Казань — Свияжск. Теперь поезд №6003 будет отправляться со станции Казань в 11:25 — на 11 минут раньше. На станцию Свияжск поезд прибудет в 12:39 — на 10 минут раньше.
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