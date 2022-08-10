В Бугульме экологи выехали на место разлива битума после инцидента с провалившимся в яму мужчиной
В Бугульме сегодня инспекторы Министерства экологии выехали на место разлива битума по адресу Нефтяников, 31. Вчера там спасли мужчину, который провалился в битумную яму.
Также на место выехали представители Бугульминской городской прокуратуры, отдела УБЭП по Бугульминскому району, МЧС, отдела АТИ исполнительного комитета Бугульминского района.
Экологи выявили факт разлива битума, отобрали пробы отходов для определения класса опасности. Площадь разлива составила 120 кв. м объемом около 60 куб. м. Министерство экологии отправило запрос в Росреестр для уточнения собственника участка.
После получения ответа ведомство примет административные меры и направит исковое заявления для устранения данного нарушения природоохранного законодательства, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.
На прошлой неделе инспекторы Центрального территориального управления Минэкологии Татарстана и специалисты лаборатории выехали по жалобам жителей в Зеленодольский район к порозовевшему озеру.
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