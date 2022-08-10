В Бугульме экологи выехали на место разлива битума после инцидента с провалившимся в яму мужчиной

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Бугульме сегодня инспекторы Министерства экологии выехали на место разлива битума по адресу Нефтяников, 31. Вчера там спасли мужчину, который провалился в битумную яму.

Также на место выехали представители Бугульминской городской прокуратуры, отдела УБЭП по Бугульминскому району, МЧС, отдела АТИ исполнительного комитета Бугульминского района.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

Экологи выявили факт разлива битума, отобрали пробы отходов для определения класса опасности. Площадь разлива составила 120 кв. м объемом около 60 куб. м. Министерство экологии отправило запрос в Росреестр для уточнения собственника участка.

После получения ответа ведомство примет административные меры и направит исковое заявления для устранения данного нарушения природоохранного законодательства, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

На прошлой неделе инспекторы Центрального территориального управления Минэкологии Татарстана и специалисты лаборатории выехали по жалобам жителей в Зеленодольский район к порозовевшему озеру.



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Татьяна Леухина