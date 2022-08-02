В Зеленодольском районе экологи взяли пробы воды из «порозовевшего» озера

Сегодня инспекторы Центрального территориального управления Минэкологии Татарстана и специалисты лаборатории выехали по жалобам жителей в Зеленодольский район к порозовевшему озеру. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее днем экологи уже выезжали в Васильево. На момент обследования территории замора рыбы обнаружено не было, розового оттенка на поверхности воды также не было. Специалисты отобрали пробы природной воды. Результаты анализа находятся в работе.

В этот раз в социальных сетях распространилось видео, в котором автор заявил, что в озеро Карасиха сбросили химикаты. В этот раз экологи приехали на место вместе с заявителем-автором данного видео.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Розового оттенка на поверхности воды, демонстрируемого в видео, также не выявлено. В ходе мониторинга прилегающей территории обнаружена труба, предположительно, целью которой является обеспечение сброса стоков в водоем. На момент обследования сброс не осуществлялся, — говорится в сообщений Минэкологии Татарстана.

В адрес исполнительного комитета Зеленодольского района ведомство направит запрос о предоставлении сведений о балансодержателе сетей водоотведения. По результатам анализа проб и установления собственника выпуска сточных вод будут приняты меры.

На прошлой неделе в Минэкологии Татарстана начали выяснять причины позеленения Волги.

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Татьяна Леухина