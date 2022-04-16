Сегодня в двух казанских поселках пройдет бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства

Сегодня и завтра, 17 апреля, в пяти поселках Казани пройдет бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства. Об этом сообщили в мэрии города.

Сегодня с 9:00 до 12:00 вакцинация пройдет в поселке Борисоглебское около церкви Бориса и Глеба на пересечении улиц Ленина и Школьной. А с 10:00 до 14:00 привить животных можно будет возле центрального магазина в поселке Большие Дербышки.

Фото: realnoevremya.ru

Завтра в поселке Северном с 9:00 до 11:00 вакцинация пройдет на перекрестке улиц Литвинова и Центрально-Мариупольской, с 9:00 до 12:00 — на перекрестке улиц Литвинова и Давыдова.

В поселке Петровском ветеринары будут проводить процедуру возле дома №1 по улице Свободы с 10:00 до 13:00. В поселке Кояшлы привить питомцев можно будет рядом с домом №12а по улице Чернопрудной с 10:00 до 13:00.

Недавно в селе Новое Надырово Альметьевского района Татарстана отменили карантин по бешенству животных. Он был введен двумя месяцами ранее. В эпизоотическом очаге запрещалось лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами и др.

Диана Жиленкова