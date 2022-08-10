Дилеры сообщили о первых поставках запчастей для Renault через дочку «АвтоВАЗа»

Фото: wikipedia.org / Alexander Migl

Первые поставки запчастей для автомобилей Renault дилерам через дочку «АвтоВАЗа» «Лада Имидж» начались, хотя проблема обслуживания все еще стоит остро, сообщил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Зубарев.



По его словам, после ухода Renault из России дилеры оказались в весьма сложной ситуации из-за отсутствия запасных комплектующих.

— Мы понимаем, что в связи с нарушенными логистическими цепочками не сразу будут налажены поставки в полном объеме всей номенклатуры. Но надеемся, что проблемы будут устранены в ближайшее время, так как дилеры обеспокоены невозможностью выполнить своевременный ремонт, — сказал Зубарев «РИА Новости».

Фото: wikimedia.org / Spedona

6 июня автозавод французского концерна Renault, переданный в управление Москве, переименовали из ЗАО «Рено Россия» в АО «Московский автомобильный завод «Москвич». В начале августа Минпромторг исключил Renault из списка параллельного импорта, поскольку «АвтоВАЗ» обязался обеспечивать гарантийное обслуживание этого бренда, включая торговлю запчастями.

В компании сообщали, что чистый убыток Renault от прекращения деятельности в России в первом полугодии составил €2,3 млрд.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко