Чистый убыток Renault после прекращения деятельности в России составил €2,3 млрд

Французский автопроизводитель Renault сообщил, что чистый убыток компании от прекращения деятельности в России в первом полугодии составил €2,3 млрд.

— Чистый убыток от прекращения деятельности в размере €2,3 млрд связан с неденежной корректировкой из-за прекращения промышленной активности в России, — говорится в сообщении.

Фото: wikipedia.org / Alexander Migl

Напомним, 16 мая российские активы группы Renault перешли в государственную собственность.



Доля Renault в АвтоВАЗе переходит в собственность РФ в лице НАМИ, завод «Рено Россия» — Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на заводе в собственности Москвы будут производить автомобили под брендом «Москвич». В перспективе на заводе планируется выпускать электромобили.

Сервисное обслуживание автомобилей Renault будет осуществлять АвтоВАЗ. Выпуск всей линейки отечественных автомобилей на заводах АвтоВАЗ продолжится.

6 июня автозавод французского концерна Renault, переданный в управление Москве, переименовали из ЗАО «Рено Россия» в АО «Московский автомобильный завод «Москвич». Такие данные зарегистрировали в ЕГРЮЛ. Изменения в реестр внесли 3 июня. Кроме того, Яна Птачека из Renault сменил Дмитрий Пронин, ранее занимавший должность замглавы дептранса Москвы.

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Максим Кокунин