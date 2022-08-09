В Россию за сутки эвакуировали свыше 24 тысяч человек с территории Украины, ДНР и ЛНР

Фото: кадр видео Минобороны России

За сутки более 24 тысяч человек, включая более 5 тысяч детей, эвакуировали в Россию из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.



С начала специальной военной операции в Россию вывезли 3 231 217 человек, из которых 512 538 — дети. За сутки украинско-российскую границу пересекло 3 548 автомобилей, а всего — 539 345, передает пресс-служба Минобороны РФ.

Фото: кадр видео Минобороны России

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Татьяна Леухина