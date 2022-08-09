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Минобороны: два сухогруза вышли из украинского Черноморска в Либерию и Турцию

21:50, 09.08.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны: два сухогруза вышли из украинского Черноморска в Либерию и Турцию
Фото: wikipedia.org

Еще два сухогруза с кукурузой и мукой вышли из украинского Черноморска в Либерию и Турцию. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Всего с 1 августа из украинских портов вышли 12 судов, вывезена 375 131 тонна продовольствия, в том числе: 307 831 тонна кукурузы, 6 тысяч тонн подсолнечного масла, 50 300 тонн муки, 11 тысяч тонн сои.

Фото: wikimedia.org

В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 59 иностранных судов из 14 государств, передает пресс-служба Минобороны России.

Вчера Мизинцев сообщил, что танкер из Турции, два сухогруза из Либерии, а также два сухогруза и танкер под флагом Маршалловых Островов покинули украинские порты.

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Татьяна Леухина
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