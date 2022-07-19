Первый татарстанский школьный спутник передали для отправки в космос на космодром в Байконуре

Первый татарстанский школьный спутник — «КАИ-1» — передали для отправки в космос на космодром в Байконуре, ракета стартует в Казахстане 9 августа, сообщает пресс-служба КНИТУ-КАИ.



Инициатор и руководитель проекта — СУНЦ «Инженерный лицей-интернат КНИТУ-КАИ». Полезная нагрузка реализована студентами и сотрудниками института радиоэлектроники, фотоники и цифровых технологий (ИРЭФ-ЦТ) КНИТУ-КАИ с привлечением учеников СУНЦ «Инженерный лицей-интернат».

Лицеисты смоделировали ситуацию управления малым космическим аппаратом, находящимся на орбите. Через удаленное подключение они управляли его системами, подготавливали и отправляли звуковые файлы, транслируемые на любительских радиочастотах, то есть в FM диапазоне.

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Маргарита Головатенко