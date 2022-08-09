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Алексей Скосырев стал новым полномочным послом России в Бахрейне

11:41, 09.08.2022
Алексей Скосырев стал новым полномочным послом России в Бахрейне
Фото: mid.ru

Президент России Владимир Путин назначил нового чрезвычайного и полномочного посла в Королевстве Бахрейн. Им стал Алексей Скосырев.

— Назначить Скосырева Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Бахрейн, — говорится в тексте указа.

До назначения на новую должность Скосырев занимал пост заместителя руководителя департамента Ближнего Востока и Северной Африки.

Ранее, с 2018 года должность посла России в Бахрейне занимал Игорь Кремнев. Другим указом Путина он освобожден от должности.

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Артем Гафаров
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