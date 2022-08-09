Алексей Скосырев стал новым полномочным послом России в Бахрейне
Президент России Владимир Путин назначил нового чрезвычайного и полномочного посла в Королевстве Бахрейн. Им стал Алексей Скосырев.
— Назначить Скосырева Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Бахрейн, — говорится в тексте указа.
До назначения на новую должность Скосырев занимал пост заместителя руководителя департамента Ближнего Востока и Северной Африки.
Ранее, с 2018 года должность посла России в Бахрейне занимал Игорь Кремнев. Другим указом Путина он освобожден от должности.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым