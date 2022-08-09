Заместителем начальника Татарстанской таможни назначен Рустам Ахмеров

Фото: Татарстанская таможня

Заместителем начальника Татарстанской таможни назначили Рустама Ахмерова в соответствии с приказом Федеральной таможенной службы.



Ахмеров назначен на должность с 10 августа. Рустам Ахмеров родился 12 марта 1982 года в Ульяновской области. Он окончил Ульяновскую государственную сельскохозяйственную академию. В таможенных органах Ахмеров с июля 2005 года — трудовую деятельность начинал с должности инспектора таможенного поста «Аэропорт Казань». С апреля 2011 года он работал начальником отдела инспектирования и профилактики правонарушений Татарстанской таможни.

Рустам Ахмеров имеет звание подполковника таможенной службы, удостоен ведомственных наград за безупречную службу: медалями «За службу в таможенных органах» III, II степени, «25 лет Федеральной таможенной службе», нагрудным знаком «Отличник таможенной службы».

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Маргарита Головатенко