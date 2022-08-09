Сбербанк в Татарстане выдал первый кредит на развитие экотуризма

В рамках достигнутых договоренностей с Государственным комитетом Татарстана по туризму о развитии экотуризма в республике Сбербанк выдал первый кредит на развитие глэмпинга в Алексеевском районе.

Сделка была реализована в рамках программы льготного кредитования Минэкономразвития (ПП РФ 1764 от 30.12.2018г.) с оформлением поручительства АО «Корпорация МСП», что позволяет оформлять кредит без предоставления дополнительного залога и в кратчайшие сроки.

Полученные средства предприниматель использует на развитие инфраструктуры глэмпинга «Lebedino ECO», расположенного на берегу реки Кама возле села Лебедино Алексеевского района.

На сегодняшний момент на рассмотрении банка находится ряд заявок от представителей малого бизнеса республики на развитие проектов в сфере экотуризма.

Сбербанк также активно предоставляет кредитные средства в рамках льготных программ: субсидирования импорта (ПП РФ 895), субсидирования Минцифры (ПП РФ 1598), Министерства сельского хозяйства РФ (ПП РФ 1528) с установлением процентной ставки не более 5% годовых.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»:

«Сегодня Сбер в своей работе по развитию туристических направлений в Татарстане руководствуется принципом ответственного отношения к окружающей среде и социальной миссии. Эта сделка знаковая для нас, ведь порой предпринимателям не хватает финансовой возможности для реализации и масштабирования проектов в сфере ответственного туризма. Мы всегда готовы выступить надежным партнером и способствовать в решении задач наших клиентов».

Ильнур Гимадеев, учредитель «Lebedino ECO»:

«Каждый предприниматель стремится расширять свой бизнес. Данная программа помогла привлечь нам финансирование в нужном объеме всего за 2 дня. Это позволит нам закупить необходимые материалы, дополнить и обустроить территорию глэмпинга. Мы стремимся сделать отдых наших гостей незабываемым и для этого постоянно развиваемся».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО "Сбербанк"