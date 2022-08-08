Финляндия может ограничить россиянам транзитный туризм в Европу

Финляндия следит за целевым использованием выпускаемых в России шенгенских виз и готова принять меры в случае нарушения правил их использования. Об этом заявил глава консульской службы Министерства иностранных дел страны Юсси Таннер.

Получатель шенгенской визы должен провести основную часть определенного визой времени в выпустившем ее государстве.

Фото: wikimedia.org (Хельсинки)

— Мы будем вмешиваться, если финские шенгенские визы действительно начнут использоваться не по назначению, транзитом. Молва о таком явлении также довольно быстро разлетается из других стран шенгенского соглашения, — приводит портал YLE его слова.

Ранее ведущие парламентские партии Финляндии выступили за прекращение выдачи туристических виз гражданам России из-за конфликта на Украине.

Директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявлял, что Россия не исключает сценария, при котором гражданам страны перестанут выдавать шенгенские визы. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предлагал включить в следующий пакет санкций против России запрет на выдачу шенгена.

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Татьяна Леухина