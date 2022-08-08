В Татарстане утвердили проект планировки платной трассы Алексеевское — Альметьевск

Власти Татарстана утвердили проект планировки автодороги Алексеевское — Альметьевск в составе платной автомобильной дороги Шали (М-7) — Бавлы (М-5). Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.



Проект планировки утвержден по территории Алексеевского и Чистопольского районов Татарстана.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Дорога Алексеевское — Альметьевск протяженностью 145 км будет платной. Ее строительство планируется завершить в 2024 году.

На проект уже было предусмотрено 83 миллиарда рублей. Из них 30 миллиардов направят из бюджета Татарстана, еще 30 миллиардов — грант федерального бюджета. Не менее 23 миллиардов рублей поступит от АО «Автострада».



В мае республике одобрили заявку на предоставление инфраструктурного бюджетного кредита. Татарстан получил 3,86 миллиарда рублей на развитие территорий в рамках строительства трассы Алексеевское — Альметьевск. Проект позволит обеспечить ввод 719 тыс. кв. м жилья и создание 5 358 рабочих мест.

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Татьяна Леухина