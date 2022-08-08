ДУМ Татарстана предупредило об изменениях во времени намазов

Фото: Роман Хасаев

В районах Татарстана с 3 августа время совершения ночного и утреннего намазов возвращается к исходным значениям, действовавшим до 5 мая. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ республики.

С начала мая, для Казани — с 5 мая, и до начала августа из-за географических особенностей время ночного намаза не наступает, а время наступления утреннего невозможно определить визуально.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Изменения во времени намазов наблюдаются в южных районах Татарстана: с 3 августа в Уруссу время ночного намаза наступает позже (21.53), а время утреннего намаза наступает раньше (23.47). Изменения во времени намазов в Казани приходится на 8 августа, в этот день ясту наступает в 22.05, а 9 августа время утренней молитвы — в 00.18.



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Татьяна Леухина