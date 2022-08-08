На два вакантных мандата депутатов Госсовета Татарстана претендуют 12 человек

Центральная избирательная комиссия Татарстана сообщила о завершении этапа регистрации кандидатов для участия в дополнительных выборах депутатов Госсовета республики. На два вакантных мандата претендуют 12 человек.



Дополнительные выборы пройдут по двум одномандатным избирательным округам — Ибрагимовском и Пионерском. В каждом из них зарегистрировано по шесть кандидатов.

Так, в Ибрагимовском округе это Роза Гайнутдинова, Ренат Галимзянов, Кирилл Евсеев, Рима Мухамедшина, Рустам Ниязов и Дамир Хуснутдинов. В Пионерском округе зарегистрированы Дмитрий Анисимов, Рустем Гарипов, Сергей Гуськов, Родион Ефимов, Венера Нагимова и Олег Федотов.



Фото: realnoevremya.ru

Напомним, дополнительные выборы депутатов Госсовета Татарстана и депутатов представительных органов местного самоуправления пройдут 11 сентября.



В ноябре прошлого года ЦИК Татарстана передал вакантные мандаты депутатов Госсовета республики Динару Бариеву и Альберту Ягудину. Они заняли места Татьяны Ларионовой и Артема Прокофьева, которых избрали в Государственную думу.



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Татьяна Демина