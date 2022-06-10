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В Татарстане 11 сентября состоятся дополнительные выборы

09:49, 10.06.2022
В Татарстане 11 сентября состоятся дополнительные выборы
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане 11 сентября пройдут дополнительные выборы депутатов Госсовета республики и дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК региона.

Решение приняли на заседании Центризбиркома Татарстана. Дополнительные выборы депутатов Государственного Совета республики в двух одномандатных избирательных округах на территории Казани: Ибрагимовском № 7 и Пионерском № 14.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера в ЦИК Татарстана объяснили, что в республике не будет проводить электронное голосование, поскольку выборы будут дополнительными. В онлайн-режиме россияне смогут проголосовать в Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях.

4 июня в России началась избирательная кампания по выборам, которые пройдут в единый день голосования 11 сентября этого года.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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