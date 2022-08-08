Сегодня в Татарстане ожидается до +33 градусов

В понедельник, 8 августа в Татарстане ожидается переменная облачность и умеренный северо-восточный ветер. Существенных осадков не прогнозируется, говорится в сообщении Гидрометцентра республики.

Днем воздух прогреется до +28..+33 градусов. В Казани синоптики прогнозируют от +30 до +32 °С, а в Набережных Челнах — от +28 до +32 °С.

Фото: Максим Платонов

Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев заявлял, что в Казани температура на 4-5 градусов выше климатической нормы. По его словам, погода определяется обширным устойчивым антициклоном, который захватил европейскую часть России.

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Татьяна Демина