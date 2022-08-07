Авиагруппа «Стрижи» показала кадры пролета в небе над Казанью

Фото: АГВП «Стрижи»

Авиагруппа «Стрижи» показала в своем telegram-канале кадры пролета в небе над Казанью во время фестиваля «Я выбираю небо!». Видео снято с борта внешнего правого ведомого пилотажной группы.

Авиационный фестиваль прошел в столице Татарстана вчера, 6 августа. Возле Центра семьи «Казан» собрались тысячи горожан. Зрители праздника увидели показательные полеты 30 воздушных судов военной, гражданской и экспериментальной авиации, вертолетов. Свое мастерство продемонстрировали легендарные «Стрижи».

1 / 47 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

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Артем Гафаров