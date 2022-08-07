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Авиагруппа «Стрижи» показала кадры пролета в небе над Казанью

16:22, 07.08.2022
Авиагруппа «Стрижи» показала кадры пролета в небе над Казанью
Фото: АГВП «Стрижи»

Авиагруппа «Стрижи» показала в своем telegram-канале кадры пролета в небе над Казанью во время фестиваля «Я выбираю небо!». Видео снято с борта внешнего правого ведомого пилотажной группы.

Авиационный фестиваль прошел в столице Татарстана вчера, 6 августа. Возле Центра семьи «Казан» собрались тысячи горожан. Зрители праздника увидели показательные полеты 30 воздушных судов военной, гражданской и экспериментальной авиации, вертолетов. Свое мастерство продемонстрировали легендарные «Стрижи».

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров
ОбществоСпорт Татарстан

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