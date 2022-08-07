Авиагруппа «Стрижи» показала кадры пролета в небе над Казанью
Авиагруппа «Стрижи» показала в своем telegram-канале кадры пролета в небе над Казанью во время фестиваля «Я выбираю небо!». Видео снято с борта внешнего правого ведомого пилотажной группы.
Авиационный фестиваль прошел в столице Татарстана вчера, 6 августа. Возле Центра семьи «Казан» собрались тысячи горожан. Зрители праздника увидели показательные полеты 30 воздушных судов военной, гражданской и экспериментальной авиации, вертолетов. Свое мастерство продемонстрировали легендарные «Стрижи».
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