Больницы Татарстана получат пять новых Lada Granta

Фото: Максим Платонов (архив)

Пять центральных районных больниц Татарстана получат новые автомобили Lada Granta или их эквивалент. Машины для них закупает Министерство здравоохранения республики.

Белые Lada Granta получат Актанышская, Альметьевская, Арская, Менделеевская и Нурлатская центральные районные больницы. Машины доставят им в этом году.

Обойдется бюджету Татарстана покупка пяти Lada Granta для больниц почти в 3,4 миллиона рублей. Таким образом, стоимость одного автомобиля оценили в 678,3 тысячи.

— Гарантийный срок товара составляет не менее 36 месяцев или не менее 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, какое из условий наступит ранее, — говорится в документации на портале госзакупок.

Летом 2021 года в центральные районные больницы Татарстана передали 60 новых автомобилей для оказания первичной медико-санитарной помощи сельским жителям. По по программе модернизации первичного звена здравоохранения на 2021—2025 годы в республике в прошлом году закупили 370 машин с носилками «Медицинская служба» на базе Lada Largus и 43 микроавтобуса Ford Transit.



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Татьяна Демина