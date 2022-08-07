Молния стала причиной пожара на нефтехранилище на Кубе — что известно к этому часу
После удара молнии в пятницу на кубинском нефтехранилище разгорелся крупный пожар, который не могут ликвидировать до сих пор. Около 800 жителей прилегающих жилых к месту ЧП жилых районов эвакуированы. «Реальное время» собрало сообщения органов власти и кубинских СМИ с самыми важными новостями по этому поводу.
- В результате пожара погиб один человек, еще более 120 пострадали. Пропавшими без вести числятся 17 человек. 36 из пострадавших продолжают оставаться на лечении, пятеро — в критическом состоянии.
- В числе пострадавших, по сообщениям местных СМИ, оказался и министр энергетики Кубы Николас Арронте Крус, его доставили в больницу в Матансасе.
- Пожарным расчетам не удалось локализовать пожар в одном резервуаре, из-за чего пламя перекинулось на соседние. Произошла серия взрывов, но о разливе нефти сведений не опубликовано.
- Пожар начался в резервуаре нефтехранилища объемом 25 тысяч кубометров, официальной причиной называется попадание в пятницу в него молнии.
- К тушению пожара уже привлекли ВВС Мексики. Для тушения пожара на остров прибыли также мексиканские военнослужащие. С предложением об оказании помощи также выступили Россия и ряд других государств.
- Горящее нефтехранилище находится рядом с одной из главных кубинских электростанций.
- На Кубе, кроме этого нефтехранилища, нет других терминалов, рассчитанных на прием крупных танкеров.
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Артем ГафаровПроисшествия
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