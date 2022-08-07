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Молния стала причиной пожара на нефтехранилище на Кубе — что известно к этому часу

10:47, 07.08.2022
Молния стала причиной пожара на нефтехранилище на Кубе — что известно к этому часу
Фото: pcc.cu

После удара молнии в пятницу на кубинском нефтехранилище разгорелся крупный пожар, который не могут ликвидировать до сих пор. Около 800 жителей прилегающих жилых к месту ЧП жилых районов эвакуированы. «Реальное время» собрало сообщения органов власти и кубинских СМИ с самыми важными новостями по этому поводу.

  • В результате пожара погиб один человек, еще более 120 пострадали. Пропавшими без вести числятся 17 человек. 36 из пострадавших продолжают оставаться на лечении, пятеро — в критическом состоянии.
  • В числе пострадавших, по сообщениям местных СМИ, оказался и министр энергетики Кубы Николас Арронте Крус, его доставили в больницу в Матансасе.
  • Пожарным расчетам не удалось локализовать пожар в одном резервуаре, из-за чего пламя перекинулось на соседние. Произошла серия взрывов, но о разливе нефти сведений не опубликовано.
Председатель правительства Кубы Диас-Канель возглавляет совещание по рассмотрению стратегии борьбы с катастрофой в Матансасе. Фото: pcc.cu
  • Пожар начался в резервуаре нефтехранилища объемом 25 тысяч кубометров, официальной причиной называется попадание в пятницу в него молнии.
  • К тушению пожара уже привлекли ВВС Мексики. Для тушения пожара на остров прибыли также мексиканские военнослужащие. С предложением об оказании помощи также выступили Россия и ряд других государств.
  • Горящее нефтехранилище находится рядом с одной из главных кубинских электростанций.
  • На Кубе, кроме этого нефтехранилища, нет других терминалов, рассчитанных на прием крупных танкеров.

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Артем Гафаров
Происшествия

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