Национальная библиотека Татарстана получит более 3 тысяч новых книг

Фото: Максим Платонов

Национальная библиотека Татарстана пополнится новыми книгами. Их закупка обойдется республиканскому и федеральному бюджетам в 2 миллиона рублей.

В списке указано 1 022 наименования — от книги под названием «10 дурацких ошибок, которые совершают женщины. Взять себя в руки и стать счастливой» до японских народных сказок. Общее количество книг, которые получит Национальная библиотека Татарстана, — 3 075.

В библиотеке можно будет почитать книги «Я люблю йогу!15 простых упражнений для детей для здорового тела и хорошего настроения», «Я все равно буду мамой. Как убрать психологические блоки, которые мешают забеременеть», юмористические рассказы Антона Чехова и так далее. В списке авторов произведений как отечественные, так и зарубежные писатели.

Также Национальная библиотека получит различные энциклопедии, этимологический словарь русского языка, словари-справочники и тому подобное. Многие книги поступят в нескольких экземплярах.

Фото: Максим Платонов

Подрядчика ищет Министерство культуры Татарстана. Доставить книги в Национальную библиотеку необходимо до 30 сентября.

Напомним, в Казани Национальная библиотека Татарстана заработала в бывшем здании НКЦ в марте 2021 года. О том, как это было, — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина