Американский производитель алюминиевой упаковки Ball Corporation потерял $435 миллионов из-за ухода из России

Решение американского производителя алюминиевой упаковки Ball Corporation о приостановке инвестиций и продаже российского бизнеса привело к обесцениванию активов. Об этом говорится в отчете корпорации за второй квартал 2022 года.

Компания зафиксировала убыток в размере $435 миллионов. На российский рынок в 2021 году приходилось около 4% от всей чистой выручки и 8% от всей операционной прибыли.

Фото: pxhere.com

— На наши заводы в России приходилось около пяти процентов от общего объема выпущенных банок, который составил 112,5 миллиарда штук, — отмечается в документе.

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Татьяна Леухина