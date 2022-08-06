Хуснуллин заявил, что будет подготовлен план по восстановлению Изюма

Для города Изюма Харьковской области оперативно подготовят план восстановления дорог, жилья и соцобъектов. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— В городе много объектов, которые надо восстанавливать, но команда работает профессионально, мы им поможем и, надеюсь, оперативно восстановим все для нормальной жизни, — написал он в своем telegram-канале.

В конце июля вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что российские власти разработали план полного восстановления Мариуполя за три года.

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Татьяна Леухина