В Кировском районе Казани на следующей неделе на сутки отключат воду

В Кировском районе Казани на следующей неделе в ряде домов почти на сутки отключат водоснабжение. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

С 9.00 9 августа до 6.00 10 августа воду отключат по следующим адресам:

Горьковское шоссе, 100 (детский лагерь), 101, 102 (детский лагерь), 103, 118, 118а, 118а, корп.1,2, 121, 124, 154а (детский лагерь), 160 («Олимпиец»), 160а, 160б (училище олимпийского резерва), 160, корп.1 (детский лагерь), 164, 164а (детский лагерь);

Озеро Глубокое, 2, 2а, 4а, 8;

Озеро Лебяжье, 1, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 3а, 3б, 3 корп.1, 3а корп.1, 4а, 5, 5а, 7, 7а, 8а, 6, 7б, 9а, 9а/1, 10, 11, 11а, 12, 13.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также воды не будет по улицам поселка Залесного:

2-я Залесная, 2-я Ново-Осиновская, 2-я Осиновская, 3-я Ново-Осиновская, 4-я Залесная, 5-я Залесная, 6-я Залесная, 7-я Залесная, Аккош, Аксакова, пер. Аксакова, Актанышская, пер. Актанышский, Актюбинская, Алеутская, Алтынова, Болгарская, Варшавская, пер. Варшавский, Выборная, Вьюжная, Ежевичная, Залесная, пер. Залесный, Зимняя, Интернатная, Кавказская, Калиновского, Карпатская, пер. Красноармейский, Ландышевая, пер. Ландышевый, пер. Лесной, Лесопарковая, пер. Лесопарковый, Молдавская, Новоселова, Ново-Осиновская, пер. Ново-Осиновский, Окская, Осиновская, пер. Осиновский, Паровозников, Песенная, Пограничная, Полесская, Полоцкая, Родниковая, Сафина, Селянская, Славянская, пер. Совхозный, Таганрогская, Ташлы, Тетюшская, Узорная, пер. Узорный, Хибинская, Шавкат, а также по адресам: Прудная, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а.

На этой неделе стало известно, что в Набережных Челнах несколько комплексов останутся без горячей воды. Шестой этап гидравлических испытаний, запланированный со 2 по 15 августа, переносят на 9—22 августа.



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Татьяна Леухина