В Набережных Челнах на две недели отключат горячую воду в ряде комплексов

В Набережных Челнов несколько комплексов останутся без горячей воды. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Шестой этап гидравлических испытаний, запланированный с 2 по 15 августа, переносят на 9-22 августа.

Так, с 8:00 9 августа до 24:00 22 августа подача воды будет полностью прекращена в комплексах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 25А, 26, 27, 28, 29, 30. Частичное отключение произойдет в 7, 20, 21, 22, 23, 47, 49, 52, 53, 54 и 56 комплексах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Без горячей воды также останутся некоторые социальные объекты и предприятия. Так, в список вошли: бассейн «Альбатрос», дирекция КАМАЗа, IT-парк, таможня, «Форт-Диалоге», тире «Снайпер», в «Челны-Лада» (Раиса Беляева, 1), ООО «Челнинский двор», СТО АТС, СТО «Москвич» и «Камтехсервисе».

Напомним, в Казани до 4 августа проводят ремонт и гидроопрессовки тепловых сетей.

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Татьяна Леухина