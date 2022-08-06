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В Татарстане за минувшие сутки выявили 62 новых случая COVID-19

11:09, 06.08.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за минувшие сутки выявили 62 новых случая COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки выявили 62 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 154 163.

Госпитализировано 49 человек за сутки, выздоровели семь пациентов с COVID-19. С начала пандемии вылечились 10 492 человека. За сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19, всего — 1 997 летальных случаев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 3 августа читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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