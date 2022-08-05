В Казани объявили конкурс на создание полезных городу проектов

Команда «Стратегии развития Казанки» объявила open-call по созданию экологических и культурных проектов, которые могут быть полезны городу. Организаторы принимают заявки по четырем направлениям: архитектура, экология, научные исследования и событийное наполнение.

Отправить свои идеи можно до 12 августа. Казанцы, успешно прошедшие отбор, доработают свои проекты под руководством опытных архитекторов и профильных специалистов республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отправить проект можно по ссылке. Обсуждаться проекты будут 13 августа на заключительной встрече городской лаборатории «Горожанин-ученый», передает пресс-служба «Стратегии развития Казанки».

В понедельник в мэрии Казани сообщили, что благоустройство девяти общественных пространств выполнено пока на 60%. Подробнее о благоустройстве парков и скверов Казани в интервью «Реальному времени» рассказывала руководитель департамента архитектурных проектов фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

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Татьяна Леухина