В Татарстане среднесуточные температуры воздуха превысили многолетние значения на 2-3 градуса

Фото: Максим Платонов

В Татарстане среднесуточные температуры воздуха превысили многолетние значения на 2-3 градуса. Такие данные приводит Гидрометцентр республики.

Синоптики обратили внимание, что в Татарстане в последние дни установилась очень теплая сухая погода. Так, днем 3 августа воздух прогрелся до +28 градусов. Ночные температуры минувшей ночью достигали +18°С.

В ближайшие дни жаркая погода в Татарстане сохранится. Дождей до 9 августа не прогнозируется.

Фото: Максим Платонов

В выходные в республике воздух прогреется до +33 градусов. Ночные температуры ожидаются в пределах +12...+17 градусов, сообщили в Гидрометцентре республики.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели в Татарстане сохранится жара. Ожидается от +27 до +33 градусов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина