В Казани к сентябрю завершат реконструкцию первой очереди Юнусовской площади
В Казани к сентябрю планируют завершить реконструкцию первой очереди Юнусовской площади — сквера возле музея Габдуллы Тукая. Об этом сообщается на сайте мэрии города.
Рабочие уже закончили укладку брусчатки, бортовых камней и приступили к устройству газона, систем автополива, водоснабжения и водоотведения.
Архитектурную концепцию общественного пространства разрабатывали при помощи архивных источников, исторических фотографий, а также воспоминаний местных жителей. Также для удобства пешеходов в сквере расширили тротуар и уложили брусчатку в виде татарского орнамента.
Вдоль сквера у музея Габдуллы Тукая высадят живую изгородь из мелколистных лип, а сам сад украсят растения с белыми и розовыми цветами и серебристой листвой — дерены белые, гортензии, сирени, дельфиниумы, тюльпаны и другие цветы и кустарники.
В понедельник в мэрии Казани сообщили, что работы по благоустройству Юнусовской площади выполнены на 58%.
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