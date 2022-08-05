В Казани к сентябрю завершат реконструкцию первой очереди Юнусовской площади

В Казани к сентябрю планируют завершить реконструкцию первой очереди Юнусовской площади — сквера возле музея Габдуллы Тукая. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Рабочие уже закончили укладку брусчатки, бортовых камней и приступили к устройству газона, систем автополива, водоснабжения и водоотведения.

Фото: kzn.ru

Архитектурную концепцию общественного пространства разрабатывали при помощи архивных источников, исторических фотографий, а также воспоминаний местных жителей. Также для удобства пешеходов в сквере расширили тротуар и уложили брусчатку в виде татарского орнамента.

Вдоль сквера у музея Габдуллы Тукая высадят живую изгородь из мелколистных лип, а сам сад украсят растения с белыми и розовыми цветами и серебристой листвой — дерены белые, гортензии, сирени, дельфиниумы, тюльпаны и другие цветы и кустарники.

В понедельник в мэрии Казани сообщили, что работы по благоустройству Юнусовской площади выполнены на 58%.

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Татьяна Леухина