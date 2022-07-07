В Татарстане с прошлого лета уменьшилось потребление энергии

В энергосистеме Татарстана потребление электроэнергии в июне 2022 года составило 2405,9 млн кВт·ч, что на 1,6% меньше объема потребления в июне 2021 года, сообщили в филиале Системного оператора — РДУ Татарстана.

В июне этого года выработка электроэнергии электростанциями составила 2031,5 млн кВт·ч, что на 8,8% больше, чем за июнь 2021 года.



Потребление электроэнергии в энергосистеме республики с января по июнь 2022 года составило 16418,5 млн кВт·ч, что на 4,7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. С января по июнь 2022 года в Татарстане выработали 13595,4 млн кВт·ч — это на 4,3% больше выработки за такой же период 2021 года.

Максимум потребления мощности в энергосистеме республики этим летом зафиксировали 8 июня. Его значение составило 3796 МВт, что на 130 МВт (3,3%) меньше максимума потребления мощности в июне 2021 года.

Суммарный переток электроэнергии в энергосистему Татарстана в июне 2022 года составил 374,4 млн кВт·ч. С января по июнь 2022 года этот показатель составил 2823,1 млн кВт·ч.

На днях в Татарстане утвердили перечень потребителей, ограничение режима потребления электроэнергии которых может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям. В списке оказались: администрация президента Татарстана, Кабмин, Госсовет, министерства республики, больницы, исполкомы, исправительные колонии, расположенные на территории региона, суды и судебные участки.



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Маргарита Головатенко