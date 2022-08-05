Татарстанец обманул банк и граждан на 74 млн рублей

Фото: прокуратура Татарстана

31-летний житель Татарстана обманул банк и жителей республики в общей сложности на 74 млн рублей. Прокуратура республики утвердила обвинение по уголовному делу по статьям о мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила и. о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая.



По версии следствия, обвиняемый, сговорившись с неустановленными лицами, с мая 2020-го по июль 2021-го обратился в банк с заявкой на получение займа. Сотрудникам он предоставил документы с ложными сведениями о платежеспособности. Чтобы снизить процент по договору, он пообещал представить в залог квартиру и машину, которые ему не принадлежали. Он получил от банка 60 млн, которые не намеревался возвращать.

Также татарстанец обманул граждан — под предлогом оказания посредничества при купле-продаже земельных участков он похитил 14 млн рублей. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Фото: прокуратура Татарстана

Недавно мошенники похитили у жительницы Казани более 2 млн рублей, уговорив ее взять кредит и заключить договор по ипотеке. Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против трех жителей Москвы.



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Маргарита Головатенко