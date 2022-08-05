Микробизнес сообщил о неготовности переходить на новый налоговый режим

Переходить на новый специальный налоговый режим не готовы 97% российских фирм из сферы микробизнеса — автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН), которая должна заработать в России с 1 января следующего года.



39% считают переход невыгодным из-за высоких ставок налога. Налогоплательщики на АУСН могут выбрать объект налогообложения — «доходы» либо «доходы, уменьшенные на величину расходов» аналогично стандартной упрощенной системе налогообложения (УСН). Но ставки на АУСН выше, чем на обычной УСН, — 8 и 20% соответственно по сравнению с 6 и 15%.

47% не готовы к переходу из-за формальных критериев режима, к которым относятся доходы и численность сотрудников. Примерно каждый десятый предприниматель (13%) указал собственную причину нежелания перехода на АУСН, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса, проведенного сервисом «Актион Бухгалтерия» среди более чем 400 российских компаний.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко