«Печән базары-2022»: современный, юбилейный, татарский

Сегодня на территории Старо-Татарской слободы и набережной озера Кабан проходит главное событие в мире татарского дизайна и городской культуры – фестиваль современной татарской культуры "Печән Базары". Фестиваль в этом году отмечает свое 10-летие и посвящен 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией и Году цифровизации, объявленному в Татарстане в 2022 году. В программе фестиваля: дизайн-маркет, мастер-классы для детей и взрослых, лекторий, театральный променад, фотозона, татарская чайная церемония, аудиогид, кино, концерт современной музыки и многое другое.
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