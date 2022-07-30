«Печән базары-2022»: современный, юбилейный, татарский

18:32, 30.07.2022 28
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на территории Старо-Татарской слободы и набережной озера Кабан проходит главное событие в мире татарского дизайна и городской культуры – фестиваль современной татарской культуры "Печән Базары". Фестиваль в этом году отмечает свое 10-летие и  посвящен 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией и Году цифровизации, объявленному в Татарстане в 2022 году.  В программе фестиваля: дизайн-маркет, мастер-классы для детей и взрослых, лекторий, театральный променад, фотозона, татарская чайная церемония, аудиогид, кино, концерт современной музыки и многое другое.


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