На благоустройство территории Успенского Богородицкого монастыря в Свияжске выделят 25 млн рублей
На благоустройство территории Успенского Богородицкого монастыря на острове-граде Свияжск в Татарстане выделят 25 млн рублей. Источник финансирования — бюджет республики, следует из документации на портале госзакупок.
Подрядчику необходимо произвести мощение тротуаров и площадки монастыря брусчаткой, а также положить щебеночное покрытие на проездах к котельной и хозяйственной зоне.
Кроме того, на территории монастыря необходимо установить ряд малых архитектурных форм, среди которых скамейки, урны и контейнеры. Края тротуаров будут окаймляться бетонными камнями, а участки вдоль них планируется озеленить рулонным газоном, посадить кустарники и деревья.
Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 12 августа, итоги подведут 16 августа.
16 марта стало известно, что Татарстан выделит средства на ремонтно-реставрационные работы объектов на «Острове-граде Свияжск» — 113,5 млн рублей. В очередь на ремонт вошли объекты:
- «Архимандричий корпус мужского монастыря, XVIII в.» на территории Успенского Богородицкого монастыря;
- «Жилой дом с колонным портиком», XIX в. (общественное здание — богадельня с флигелем);
- «Братский корпус мужского монастыря, XVI—XVIII вв.» на территории Успенского Богородицкого монастыря;
- «Здание входной группы»;
- «Казармы инженерного корпуса конца XIX в.»;
- «Музей археологического дерева «Татарская слободка»;
- «Двухэтажный деревянный дом» (музей Архиреева);
- «Никольская церковь, 1556 г., зодчий Постник Яковлев»;
- «Монастырская ограда, 1820-е гг. (ограда женского монастыря)» на территории Иоанно-Предтеченского монастыря;
- «Богородице-Скорбященский собор, 1898—1906 гг. («Радости всех скорбящих»)»;
- «Сергиевская церковь, 1604 г., Иоанно-Предтеченский монастырь»;
- «Здание водонапорной башни, конец XIX в.» (выставочный зал);
- «Успенский собор, 1560 г., зодчий Постник Яковлев».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Спасибо.
Историю и Память надо беречь.
Готов внести свою малую лепту в благородное дело.