На благоустройство территории Успенского Богородицкого монастыря в Свияжске выделят 25 млн рублей

Фото: Максим Платонов

На благоустройство территории Успенского Богородицкого монастыря на острове-граде Свияжск в Татарстане выделят 25 млн рублей. Источник финансирования — бюджет республики, следует из документации на портале госзакупок.

Подрядчику необходимо произвести мощение тротуаров и площадки монастыря брусчаткой, а также положить щебеночное покрытие на проездах к котельной и хозяйственной зоне.

Кроме того, на территории монастыря необходимо установить ряд малых архитектурных форм, среди которых скамейки, урны и контейнеры. Края тротуаров будут окаймляться бетонными камнями, а участки вдоль них планируется озеленить рулонным газоном, посадить кустарники и деревья.

Фото: скриншот проектной документации

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 12 августа, итоги подведут 16 августа.

16 марта стало известно, что Татарстан выделит средства на ремонтно-реставрационные работы объектов на «Острове-граде Свияжск» — 113,5 млн рублей. В очередь на ремонт вошли объекты:

«Архимандричий корпус мужского монастыря, XVIII в.» на территории Успенского Богородицкого монастыря;

«Жилой дом с колонным портиком», XIX в. (общественное здание — богадельня с флигелем);

«Братский корпус мужского монастыря, XVI—XVIII вв.» на территории Успенского Богородицкого монастыря;

«Здание входной группы»;

«Казармы инженерного корпуса конца XIX в.»;

«Музей археологического дерева «Татарская слободка»;

«Двухэтажный деревянный дом» (музей Архиреева);

«Никольская церковь, 1556 г., зодчий Постник Яковлев»;

«Монастырская ограда, 1820-е гг. (ограда женского монастыря)» на территории Иоанно-Предтеченского монастыря;

«Богородице-Скорбященский собор, 1898—1906 гг. («Радости всех скорбящих»)»;

«Сергиевская церковь, 1604 г., Иоанно-Предтеченский монастырь»;

«Здание водонапорной башни, конец XIX в.» (выставочный зал);

«Успенский собор, 1560 г., зодчий Постник Яковлев».

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Максим Кокунин