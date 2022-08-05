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На благоустройство территории Успенского Богородицкого монастыря в Свияжске выделят 25 млн рублей

08:32, 05.08.2022 1
На благоустройство территории Успенского Богородицкого монастыря в Свияжске выделят 25 млн рублей
Фото: Максим Платонов

На благоустройство территории Успенского Богородицкого монастыря на острове-граде Свияжск в Татарстане выделят 25 млн рублей. Источник финансирования — бюджет республики, следует из документации на портале госзакупок.

Подрядчику необходимо произвести мощение тротуаров и площадки монастыря брусчаткой, а также положить щебеночное покрытие на проездах к котельной и хозяйственной зоне.

Кроме того, на территории монастыря необходимо установить ряд малых архитектурных форм, среди которых скамейки, урны и контейнеры. Края тротуаров будут окаймляться бетонными камнями, а участки вдоль них планируется озеленить рулонным газоном, посадить кустарники и деревья.

Фото: скриншот проектной документации

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 12 августа, итоги подведут 16 августа.

16 марта стало известно, что Татарстан выделит средства на ремонтно-реставрационные работы объектов на «Острове-граде Свияжск» — 113,5 млн рублей. В очередь на ремонт вошли объекты:

  • «Архимандричий корпус мужского монастыря, XVIII в.» на территории Успенского Богородицкого монастыря;
  • «Жилой дом с колонным портиком», XIX в. (общественное здание — богадельня с флигелем);
  • «Братский корпус мужского монастыря, XVI—XVIII вв.» на территории Успенского Богородицкого монастыря;
  • «Здание входной группы»;
  • «Казармы инженерного корпуса конца XIX в.»;
  • «Музей археологического дерева «Татарская слободка»;
  • «Двухэтажный деревянный дом» (музей Архиреева);
  • «Никольская церковь, 1556 г., зодчий Постник Яковлев»;
  • «Монастырская ограда, 1820-е гг. (ограда женского монастыря)» на территории Иоанно-Предтеченского монастыря;
  • «Богородице-Скорбященский собор, 1898—1906 гг. («Радости всех скорбящих»)»;
  • «Сергиевская церковь, 1604 г., Иоанно-Предтеченский монастырь»;
  • «Здание водонапорной башни, конец XIX в.» (выставочный зал);
  • «Успенский собор, 1560 г., зодчий Постник Яковлев».

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Максим Кокунин
ОбществоВластьИсторияКультура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:58
    Отличные новости.
    Спасибо.

    Историю и Память надо беречь.
    Готов внести свою малую лепту в благородное дело.
    Ответить
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