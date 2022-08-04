Минцифры России предложило ввести авторизацию на госуслугах по биометрии

Минцифры России предложило ввести авторизацию на портале госуслуг по биометрическим данным в качестве первого фактора аутентификации. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что такая авторизация будет добровольной, для этого необходимо желание физического лица.

При этом другие способы входа на портал (логин и пароль) сохранятся.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Проект постановления правительства России с соответствующей инициативой был опубликован сегодня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Планируется, что постановление вступит в силу 1 декабря 2022 года, пишет «Интерфакс».

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о создании единой системы биометрических данных. Согласно ему, граждане смогут сами размещать свои биометрические образцы с применением подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Кроме этого, госорганы, использующие для идентификации посредством биометрии другие системы, должны будут проходить специальную аккредитацию.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина