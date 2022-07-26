В Татарстане выявили дополнительные земельные участки для строительства
В Татарстане выявили 30 дополнительных земельных участков для строительства. Об этом сообщает пресс-служба управления Росреестра по республике.
Количество земельных участков, пригодных для жилищного строительства, увеличилось с 30 до 64. Общая их площадь увеличилась до 240 гектаров.
Из 30 земельных участков 27 предназначены под индивидуальное жилищное строительство, 3 — для строительства многоквартирного дома.
Большая часть земельных участков (52) находится в Пестречинском районе республики, остальные — в Нижнекамске, Арском, Аксубаевском, Актанышском, Зеленодольском, Нурлатском, Верхнеуслонском и Кукморском районах.
В мае управление Росреестра по Татарстану сообщило, что с начала текущего года количество земельных участков, пригодных для жилищного строительства, увеличилось с 17 до 30.
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