В России выявили 17 126 случаев заболевания коронавирусом за сутки — максимум с начала апреля

За последние сутки в России выявили 17 126 случаев заболевания коронавирусом впервые с начала апреля. Всего заболевших по стране выявили 18 653 867 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 4 августа, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 9 752 человека, всего выздоровевших — 18 010 066 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 44 россиян, всего от инфекции скончались 382 604 человека.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Маргарита Головатенко