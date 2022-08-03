Ассоциация владельцев кинотеатров попросила разработать меры поддержки отрасли

Ассоциация владельцев кинотеатров попросила президента России Владимира Путина дать правительству поручения разработать меры поддержки кинотеатров. Письмо опубликовано на сайте организации.

В нем говорится, что уход зарубежных компаний в марте этого года привел к тому, что на кинотеатры были наложены «санкции» и, несмотря попытки заместить выпавшие из оборота зарубежные фильмы, «все эти усилия смогли обеспечить лишь 5% кассовых сборов и проданных билетов в кинотеатрах».

— За период март— июнь 2022 года падение выручки и количества реализованных кинобилетов составило более 70% от среднемесячных показателей предыдущих лет, — отмечается в письме.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Глава ассоциации Алексей Воронков подчеркнул, что закрылись почти 200 кинотеатров и приостановили деятельность одна треть всех коммерческих кинозалов России.

В начале июля спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что параллельный прокат или принудительное лицензирование фильмов можно рассмотреть в качестве вариантов для сохранения российских киносетей. Он отметил, что для сохранения кинозалов нужно снимать не менее 200—250 отечественных фильмов.



Эксперты отмечали, что в июне — июле 2022 года в России было зафиксировано падение онлайн-спроса на билеты на 34%. На фоне санкций наблюдается репертуарный дефицит, что может привести к закрытию 70% кинотеатров.

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Татьяна Леухина