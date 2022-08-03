В Казани вечером образовался трехкилометровый затор от улицы Космонавтов до Мамадышского тракта

В Казани сегодня вечером образовалась пробка от улицы Космонавтов до Мамадышского тракта. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Затор растянулся на три километра. Движение также затруднено на проспекте Победы.

Фото: скриншот

Пробки также наблюдаются в центре города: из-за ДТП сильно затруднено движение по Щербаковскому переулку, по улицам Бутлерова, Пушкина.

Вчера двухкилометровая пробка образовалась перед мостом «Миллениум».

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