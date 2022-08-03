В Казани вечером образовался трехкилометровый затор от улицы Космонавтов до Мамадышского тракта
В Казани сегодня вечером образовалась пробка от улицы Космонавтов до Мамадышского тракта. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Затор растянулся на три километра. Движение также затруднено на проспекте Победы.
Пробки также наблюдаются в центре города: из-за ДТП сильно затруднено движение по Щербаковскому переулку, по улицам Бутлерова, Пушкина.
Вчера двухкилометровая пробка образовалась перед мостом «Миллениум».
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