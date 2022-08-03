Жители Приволжья оплачивают безналичным способом более 60% покупок

На территории присутствия Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк* по итогам второго квартала 2022 года 61,8% покупок было оплачено безналичным способом — это на 4,1% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. В целом по стране доля безналичных расходов россиян в общих расходных операциях по итогам II квартала 2022 года находится на уровне 61,6%. Такие данные приводятся в совместном исследовании безналичных потребительских расходов в России лаборатории СберИндекс (16+) и аналитического ресурса ЧекИндекс (16+).

Самыми «безналичными» регионами на территории присутствия Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк во втором квартале 2022 года стали: Пермский край (66,3%), Кировская область (65,3%) и Республика Удмуртия (64,9%). Республика Мордовия вошла в топ-10 регионов-лидеров по увеличению доли безналичного торгового оборота — рост составил 5,2%. Город Кунгур Пермского края вошел в топ-3 городов, которые стали лидерами по росту доли безналичного торгового оборота, — здесь рост составил 8,3%.

В исследовании отмечается, что во втором квартале лидером по использованию безналичных платежей стала сфера общественного питания. 80% оборота приходится на рестораны и 74% оборота в кафе, столовых приходится именно на безналичную оплату. Такой рост аналитики связывают с соперничеством за клиентов и стремлением предоставлять посетителям наиболее удобные способы оплаты.

Основным способом безналичных расчетов все еще остается оплата с помощью банковской карты. Однако все большую популярность набирают новые способы оплаты. Так, клиенты Сбера могут оплачивать товары и услуги бесконтактно, без использования карты с помощью сервисов SberPay: при онлайн-покупках у более чем 80 тысяч компаний или при офлайн-покупках по QR-коду в 500 тысячах торговых точек по всей стране. При использовании SberPay клиентам не надо вводить реквизиты карты — оплата быстро и удобно происходит непосредственно в приложении СберБанк Онлайн (16+). Кроме того, Сбер продвигает способ безналичной оплаты услуг при помощи биометрии. Также благодаря платформе Сбера «Плати QR» бесконтактная оплата по QR-коду доступна не только клиентам Сбера, но и клиентам банков-партнеров, подключенных к платформе.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанка:

«Безналичные расчеты набирают популярность, потому что это удобно, надежно и безопасно. И Сбер не останавливает свою работу по развитию таких платежных сервисов. Сегодня сервисы SberPay — это новейшие решения, которые включают варианты как онлайн-, так и офлайн-оплаты».



Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»