В Татарстане продажи электромобилей с пробегом выросли на 142%

Фото: Максим Платонов

Во втором квартале 2022 года в Татарстане продажи электромобилей с пробегом выросли на 141,67% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Средняя стоимость таких электрокаров в республике достигает почти 1,2 миллиона рублей, говорится в исследовании «Авито» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Самой продаваемой моделью оказалась Nissan Leaf. На ее долю пришлось 51,72% от всех проданных в Татарстане за апрель — июнь электромобилей с пробегом. Средняя цена машины — 650 тысяч рублей.



Самыми популярными моделями электромобилей с пробегом в Татарстане после Nissan Leaf стали Tesla Model 3, Tesla Model S, Tesla Model Y и Tesla Model X. Их цены варьируются от 4 до 6,8 миллиона рублей. Это почти в 8 раз дороже, чем лидер рейтинга Nissan Leaf.

Фото: Ринат Назметдинов

Статистика по России слегка отличается. Продажи электромобилей с пробегом во втором квартале выросли на 34% по сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Электрокары составляют 0,21% от общего числа проданных машин с пробегом в стране.



За первые шесть месяцев 2022 года татарстанцы приобрели 27 электромашин. Спрос на них значительно возрос в сравнении с предыдущими годами.

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Елизавета Пуншева